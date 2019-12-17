Норицын: в Анси хотелось бы видеть всех россиянок в масс-старте

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын, комментируя предстоящий этап Кубка мира, который будет проходить в Анси (Франция), рассказал о сложностях, с которыми столкнутся россиянки.
«На этом этапе девушки бегут три гонки подряд. Будет непросто. С другой стороны, перерыв между последней гонкой в Хохфильцене и первой гонкой в Анси довольно большой. Девчонки должны восстановиться и провести три гонки на высоком и качественном уровне.
Сколько человек жду в масс-старте? Хотелось бы видеть всех, кто в команде. Шансы на это есть. Разница в очках пока очень маленькая. Лариса Куклина вот была восьмой в тотале после Эстерсунда, а потом сразу откатилась на 22-е место. Так что всё будет близко», — передаёт слова Норицына корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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