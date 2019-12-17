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Драчёв получил благодарность в Госдуме

Драчёв получил благодарность в Госдуме
Биатлон 0

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв получил благодарность в Государственной Думе за вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в Российской Федерации. Драчёв является членом комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

«Сегодня прошло награждение в Государственной Думе! Оценили нашу работу! Слава России!» – написал Драчёв.

Пост доступен в «инстаграме» Владимира Драчёва.

Двукратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира, победитель Кубка мира в общем зачёте в сезоне-1995/96 Драчёв был избран депутатом Госдумы в сентябре 2016 года. В мае 2018 года он стал новым главой Союза биатлонистов России.

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