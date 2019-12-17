Драчёв получил благодарность в Госдуме

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв получил благодарность в Государственной Думе за вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в Российской Федерации. Драчёв является членом комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.



«Сегодня прошло награждение в Государственной Думе! Оценили нашу работу! Слава России!» – написал Драчёв.

Пост доступен в «инстаграме» Владимира Драчёва.



Двукратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира, победитель Кубка мира в общем зачёте в сезоне-1995/96 Драчёв был избран депутатом Госдумы в сентябре 2016 года. В мае 2018 года он стал новым главой Союза биатлонистов России.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.