Драчёв получил благодарность в Госдуме
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв получил благодарность в Государственной Думе за вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в Российской Федерации. Драчёв является членом комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.
«Сегодня прошло награждение в Государственной Думе! Оценили нашу работу! Слава России!» – написал Драчёв.
Пост доступен в «инстаграме» Владимира Драчёва.
Двукратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира, победитель Кубка мира в общем зачёте в сезоне-1995/96 Драчёв был избран депутатом Госдумы в сентябре 2016 года. В мае 2018 года он стал новым главой Союза биатлонистов России.
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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