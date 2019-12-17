Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону: в Анси выступим тем же составом

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону: в Анси выступим тем же составом
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра оценил выступления подопечных в эстафете втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Украинская команда заняла 11-е место.

«Эстафета показала, над чем нужно работать. Сейчас на сто процентов уверен, что Пидручный должен быть на финише, а по другим спортсменам – нужно подумать. Надо задействовать биатлонистов с Кубка IBU. Так мы окончательно определимся с окончательным составом эстафеты.

Если сравнивать с прошлогодним этапом в Хохфильцене, сейчас мы выступили лучше, но есть над чем работать. Нет необходимой уверенности в стрельбе. В хорошей форме Дмитрий Пидручный. Антон Дудченко показал тут хороший старт. Дальше во Франции будут только только личные гонки, где мы поборемся за хорошие результаты. А уже в новом году будем спокойно готовиться к чемпионату мира.

На следующем этапе выступим тем же составом. Уверен на сто процентов, в январе заменю одного или двух спортсменов", – цитирует Санистру Biathlon.com.ua.

Этап в Анси (Франция) пройдёт с 19 по 22 декабря.

Глава ФБУ: настораживает непонятная ситуация с Блашко
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019