Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону: в Анси выступим тем же составом

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра оценил выступления подопечных в эстафете втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Украинская команда заняла 11-е место.
«Эстафета показала, над чем нужно работать. Сейчас на сто процентов уверен, что Пидручный должен быть на финише, а по другим спортсменам – нужно подумать. Надо задействовать биатлонистов с Кубка IBU. Так мы окончательно определимся с окончательным составом эстафеты.
Если сравнивать с прошлогодним этапом в Хохфильцене, сейчас мы выступили лучше, но есть над чем работать. Нет необходимой уверенности в стрельбе. В хорошей форме Дмитрий Пидручный. Антон Дудченко показал тут хороший старт. Дальше во Франции будут только только личные гонки, где мы поборемся за хорошие результаты. А уже в новом году будем спокойно готовиться к чемпионату мира.
На следующем этапе выступим тем же составом. Уверен на сто процентов, в январе заменю одного или двух спортсменов", – цитирует Санистру Biathlon.com.ua.
Этап в Анси (Франция) пройдёт с 19 по 22 декабря.
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