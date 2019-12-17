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Белозёров: думали, что в Анси совсем нет снега и придётся везти откуда-то

Белозёров: думали, что в Анси совсем нет снега и придётся везти откуда-то
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров прокомментировал погодные условия на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция), где ожидаются дожди.

«Гонки не отменят точно. Мы думали, что тут совсем нет снега и придётся его везти откуда-то. Но снег есть, и я думаю, что его продержат четыре дня. А в субботу и воскресенье ожидается похолодание.

Я прошёл соревновательный круг по этой трассе – 3300 м. Это напомнило ситуацию, которая была в индивидуальной гонке в Эстерсунде. Но там хотя бы успевало подморозить. В любом случае преимущество будет у первых номеров, это однозначно. Будем стараться туда ставить биатлонистов. На пасьют и масс-старт прогноз ещё более или менее, а во время спринта будет жёстко», — передаёт слова Белозёрова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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