Губерниев: все, кто подписывают петиции против комментаторов, могут смело идти в задницу!

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поддержал заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову.
Ранее любители фигурного катания потребовали отстранить Тарасову от работы комментатором на телевидении из-за «предвзятого отношения к спортсменам». Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Change.org. Обращение адресовано президенту России Владимиру Путину, генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и руководству Федерации фигурного катания на коньках России.
«Друзья! Тут идёт жара вокруг ТАТ! Мы с Татьяной Тарасовой знакомы мильён лет, комментировали втроём вместе с Олегом Табаковым ещё открытие игр в Турине-2006! У нас были разные ситуации, мы ссорились и мирились, сохраняя неизменное уважение друг к другу!
Сейчас многие критикуют Татьяну Тарасову, но я хочу её поддержать! Она комментатор, вызывающий настоящие, неподдельные эмоции! Тарасову можно любить или ненавидеть, главное, равнодушных нет!
Свободу Татьяне Тарасовой! Раздражение – приятная эмоция! Все, кто подписывают петиции против телевизионных комментаторов, могут смело идти в задницу!» – написал Губерниев в «Инстаграме».
Запись доступна на странице Губерниева в «Инстаграме».
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