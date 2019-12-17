Шведский биатлонист Самуэльссон в трёх словах описал Россию

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.

«Место на Земле, которое я хотел посетить, — Москва. Да, Москва. Это было бы круто. Описать Россию в трёх словах? Я не знаю почему, но думаю о белых медведях. Поэтому три слова: медведи, успешная и большая.

Что я отвечу человеку, который предложит мне допинг? «Категорически нет». А потом позвоню в полицию», — приводит слова Самуэльссона «Матч ТВ».

Самуэльссон является известным борцом за чистоту спорта. В январе 2019 года швед до последнего призывал Всемирное антидопинговое агентство не восстанавливать РУСАДА, так как российская сторона нарушила срок передачи базы данных Московской лаборатории.