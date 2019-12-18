Шипулин — о Кристине Резцовой: видно, что ей пока не хватает стабильности

Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин прокомментировал выступление Кристины Резцовой в текущем сезоне.

Кристина — дочь трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой. На втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) 23-летняя уроженка Москвы дважды смогла попасть в топ-20.

«Видно, что ей пока не хватает стабильности, но, надеюсь, она будет с каждой гонкой чувствовать себя всё увереннее. За молодыми у нас будущее! Мы понимаем, что российский биатлон, если брать средний возраст, не такой уж и молодой. Я считаю, что молодым нужно давать больше возможности проявить себя и в индивидуальных гонках, и в эстафетах. И, дай бог, что через год-два мы уже увидим стабильного спортсмена, который будет показывать хороший результат», — цитирует Шипулина «Комсомольская правда».