Тренер сборной Норвегии: у нас есть секреты, как и у России

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе поделился ожиданиями от третьего этапа Кубка мира, который стартует в Анси (Франция) завтра, 19 декабря.



«Погода выглядит не такой приятной для зимнего спорта. Потому что 9 градусов тепла доставляют проблемы организаторам. Посмотрите, сегодня только первый день, а состояние трассы уже очень кочкообразное. И будет становиться всё теплее и теплее. Спортсмены, которые будут стартовать в первой группе, будут иметь неравные условия с другими. Это абсолютно точно.



Возможно, у французской команды будет преимущество из-за лыж. Мы видели, как они выступили с таким снегом. Они были намного быстрее, чем все остальные.



Есть ли у французов специальная секретная структура лыж на такую погоду? Я думаю, что да. Секреты есть и у норвежской сборной, так же, как и у российской и немецкой. Вспомните, как команда Германии была очень быстрой в Ханты-Мансийске. Такое происходит. Но это часть игры», — цитирует Мазе сайт «Матч ТВ».

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