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На юбилейную «Ижевскую винтовку» приедут звёзды российского биатлона

На юбилейную «Ижевскую винтовку» приедут звёзды российского биатлона
Биатлон / Прочие турниры 0

Министр спорта Удмуртии Александр Варшавский сообщил, что на юбилейную, 50-ю, «Ижевскую винтовку» приедут ветераны спорта Валерий Медведцев, Алексей Кобелев, Николай Круглов (старший), Александр Ушаков, Анатолий Алябьев. Участие в стартах примут Ульяна Кайшева и Александр Поварницын.

Также организаторы ожидают, что гонку посетят российские биатлонисты Максим Цветков, Антон Бабиков, Евгения Павлова, Виктория Сливко, информирует «Удмуртская правда».

«Ижевская винтовка». Программа соревнований:

26 декабря. Гонка чемпионата России среди женщин на 15 км и спринт среди мужчин на 10 км в рамках Кубка России.

28 декабря. Гонка чемпионата России на 20 км среди мужчин и спринт среди женщин на 7,5 км в рамках Кубка России.

28 декабря. Любительская гонка «Калашников Спорт. Биатлон».

29 декабря. Спринты на 10 км среди мужчин и 7,5 км среди женщин в рамках Кубка России.

По итогам «Ижевской винтовки» лучшие биатлонисты смогут выступить на Кубке IBU
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