На юбилейную «Ижевскую винтовку» приедут звёзды российского биатлона

Министр спорта Удмуртии Александр Варшавский сообщил, что на юбилейную, 50-ю, «Ижевскую винтовку» приедут ветераны спорта Валерий Медведцев, Алексей Кобелев, Николай Круглов (старший), Александр Ушаков, Анатолий Алябьев. Участие в стартах примут Ульяна Кайшева и Александр Поварницын.

Также организаторы ожидают, что гонку посетят российские биатлонисты Максим Цветков, Антон Бабиков, Евгения Павлова, Виктория Сливко, информирует «Удмуртская правда».

«Ижевская винтовка». Программа соревнований:



26 декабря. Гонка чемпионата России среди женщин на 15 км и спринт среди мужчин на 10 км в рамках Кубка России.

28 декабря. Гонка чемпионата России на 20 км среди мужчин и спринт среди женщин на 7,5 км в рамках Кубка России.

28 декабря. Любительская гонка «Калашников Спорт. Биатлон».



29 декабря. Спринты на 10 км среди мужчин и 7,5 км среди женщин в рамках Кубка России.