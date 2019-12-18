Фуркад отреагировал на отстранение России

Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал решение исполкома ВАДА отстранить Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
«Я не рад этому решению. Никто не может быть рад, когда кого-то отстраняют за такие нарушения. Но после того, что мы видели в исполнении России в прошлом, особенно после Олимпиады в Сочи и недавних манипуляций с пробами, было важно применить такие санкции. Я уверен, что русские получили ценный урок и выиграют от этого в будущем. Россия важна для спорта, но важно, чтобы в этой стране поменяли менталитет. Я расстроен, что Россию отстранили. Это грустное время для российского спорта. Отдельные российские спортсмены продолжат выступать в нейтральном статусе, если смогут доказать, что они чисты. И это здорово.
Это точно не слишком мягкое решение, потому что оговорённые санкции уже являются весьма жёсткими. Все в мире чувствуют, что Россия допустила серьёзные ошибки в Сочи-2014. Потом у России было много возможностей, чтобы двигаться дальше и забыть о тех ошибках и снова завоевать уважение в мире. Но сейчас Россия снова наступила на те же грабли. Важно, чтобы это всё прекратилось и кардинально поменялась ментальность у русских, как я уже говорил. Знаю, что в России люди чувствуют, что их предали. Они всегда гордятся своей страной, поэтому сильно расстроены», — передаёт слова Фуркада корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
- 18 декабря 2019
-
15:04
-
14:49
-
14:34
-
14:20
-
13:35
-
12:00
-
09:39
-
08:34
-
00:49
- 17 декабря 2019
-
23:11
-
22:56
-
21:44
-
18:37
-
18:27
-
18:08
-
17:44
-
17:42
-
17:32
-
15:52
-
14:47
-
14:41
-
14:23
-
13:42
-
13:32
-
10:02
-
09:41
-
09:00
-
08:31
-
00:33
-
00:24
- 16 декабря 2019
-
22:51
-
21:57
-
19:40
-
18:16
-
18:07