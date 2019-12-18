Фуркад прокомментировал конфликт с партнёром по команде

Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на конфликтную ситуацию с партнёром по команде Кентеном Фийоном Майе. После гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене Кентен выразил недовольство действиями соотечественника, активный прессинг которого спровоцировал обоюдное падение.

«В той ситуации главным итогом было то, что мы оба проиграли. Здесь нет виноватых и нет победителей. Мы зацепились лыжами в последнем повороте перед стадионом. С моей точки зрения, Кентену не стоило обгонять меня в том месте. Кентен ломанулся в маленькую дверцу, в результате чего мы оба упали. Это часть игры. Конечно, это печально, потому что мы оба потеряли по три места. Жаль, ведь мы так сильно боролись в начале гонки, отдали много сил, чтобы отыграть эти места, а в итоге потеряли их таким глупым образом.



Наши отношения остаются нормальными, хотя после гонки напряжение действительно чувствовалось. Мы попытались объясниться друг с другом тем вечером, чтобы понять, как двигаться дальше. Но сейчас между нами всё хорошо. Кентен – отличный парень. Мы бегаем с ним в одной команде начиная с Олимпиады в Сочи. Я его глубоко уважаю, между нами никаких проблем», — передаёт слова Фуркада корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Завтра, 19 декабря, в Анси (Франция) стартует третий этап Кубка мира.

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