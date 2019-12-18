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Губерниев: нельзя было отправить на Кубок IBU Бабикова вместо юного дарования Сидорова?

Губерниев: нельзя было отправить на Кубок IBU Бабикова вместо юного дарования Сидорова?
Биатлон / Кубок IBU 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от выступления биатлониста Евгения Сидорова в короткой индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия). Россиянин занял 85-е место, совершив пять промахов. Его отставание от победителя, украинца Сергея Семёнова, составило около 8 с половиной минут.

«Блин, я всё понимаю! Но можно было всё-таки старика Бабикова отправить на биатлонный Кубок IBU вместо юного дарования Сидорова? Или никак нельзя?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Лучший результат среди россиян продемонстрировал Саид Каримулла Халили, ставший четвёртым. За каждый промах спортсменам в короткой индивидуальной гонке насчитывалась не минута штрафа, а 45 секунд.

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