Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира в Анси
Сегодня, 19 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:15 мск.
Первым из россиян в гонку отправится Александр Логинов, получивший 30-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Матвей Елисеев (31-й), Евгений Гараничев (33-й), Дмитрий Малышко (51-й), Эдуард Латыпов (69-й) и Никита Поршнев (85-й).
Лидер общего зачёта действующий обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Бё стартует 34-м, представитель Франции Мартен Фуркад — девятым.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Анси.
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