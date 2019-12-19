Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира в Анси

Сегодня, 19 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:15 мск.



Первым из россиян в гонку отправится Александр Логинов, получивший 30-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Матвей Елисеев (31-й), Евгений Гараничев (33-й), Дмитрий Малышко (51-й), Эдуард Латыпов (69-й) и Никита Поршнев (85-й).



Лидер общего зачёта действующий обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Бё стартует 34-м, представитель Франции Мартен Фуркад — девятым.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Анси.