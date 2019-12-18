Васильев: Фуркад говорит то, что ему выгодно

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что французский биатлонист Мартен Фуркад говорит, что ему в данный момент выгодно, комментируя допинговый скандал в России.
«Совсем недавно он говорил совершенно другие вещи, а теперь переобулся. Видимо, ощутил критику в свой адрес из России. Поэтому меня удивляет, что Фуркад осознал — преждевременно делать жёсткие заявление до решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Как минимум высказываться до окончательного вердикта непрофессионально, а как максимум — неприлично. Ведь это твои коллеги. Молодец, что провёл работу над ошибками и сделал правильные выводы. Это делает ему честь. Но его риторика меняется в зависимости от конъюнктуры. Мартен говорит то, что ему выгодно. Я бы не стал его идеализировать», — приводит слова Васильева RT.
Решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Россия на 4 года была отстранена от крупных международных соревнований.
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