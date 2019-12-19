Васильев: Самуэльссон хочет сделать себе имя на заявлениях о допинге в России

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что поддержка России со стороны шведа Себастиана Самуэльссона, ранее в борьбе за чистоту спорта критиковавшего Россию, является попыткой привлечь к себе внимание ввиду отсутствия высоких результатов.
«Кто такой для меня Самуэльссон? Где сейчас его результаты? Да, он борец за справедливость. Посмотрите, тот же Фуркад в прошлом сезоне чаще всех занимал четвёртые места. Я вижу тут прямую закономерность. Не следует понапрасну на кого-то нападать, если не знаешь всей сути вопроса, всех деталей. А Самуэльссон просто хочет сделать себе имя на подобных заявлениях. Есть такой сорт людей, которые любят критиковать всех вокруг, а в своём глазу не видят даже бревна. Пусть дальше болтает. Допингом болеет весь мир, и Россия далеко не самый главный злодей. Может, мы, наоборот, самые белые и пушистые. Просто нас назначили виноватыми по политическим причинам», — приводит слова Васильева RT.
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