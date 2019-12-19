Детьё: уважаем Фуркада, но ситуация изменилась

Олимпийский чемпион, призёр чемпионата мира, французский биатлонист Симон Детьё оценил выступление соотечественника Мартена Фуркада на старте сезона.

«Мартен стал таким же биатлонистом, как другие? Если судить по последним гонкам, то я могу согласиться. В физическом плане у него нет такого преимущества, как раньше.

То же самое можно сказать о Йоханнесе Бё. В этом году соперники несколько раз доставали его, чего не случалось в предыдущие сезоны. Мартен же сейчас не очень стабилен. Но он остаётся нашим лидером. Он даёт нам советы. Мы очень уважаем его карьеру, результаты, но сейчас ситуация в сборной изменилась. Каждый из нас может оказаться на подиуме», — цитирует Детьё Ski-Nordique.

Сегодня, 19 декабря, на третьем этапе Кубка мира в Анси состоится мужская спринтерская гонка.