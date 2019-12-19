Малышко: надеюсь, компьютер по-честному выбирает стартовые номера

Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал выступление в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция), где он занял 41-е место.
«По сравнению с предыдущим днём трасса стала намного лучше, можно сказать, что в этом нам повезло. Но ходом был огромный проигрыш тем, кто стартовал в первой десятке или даже двадцатке.
Йоханнес Бё стартовал 35-м и показал хороший ход. Если бы он начинал гонку с более ранней позиции, то смог бы улучшить результат секунд на 30. Даже я, стартуя в 50-х номерах, почувствовал разницу по сравнению с последним кругом. Сначала в тени был лёд. Потом его разбили. На главном подъёме начала проступать вода. Скорость значительно упала. И физическое состояние было не очень нормальным сегодня.
Жеребьёвка? Говорят, всё компьютер по-честному выбирает. Надеюсь, это так. Сегодня очень много французов было в первых номерах», — передаёт слова Малышко корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Победу в спринтерской гонке одержал представитель Германии Бенедикт Долль. Второе место занял норвежец Тарьей Бё, третьим финишировал француз Кентен Фийон Майе.
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