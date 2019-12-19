Поршнев: честно, сам не ожидал такого результата

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал выступление в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция), где он занял 24-е место.



«Честно говоря, я сам не ожидал такого результата. Но как только началась гонка, я понял, что у меня получается катить на ноге. Раньше у меня было ощущение, что лыжи не катили, но дело было не в лыжах, а в технике. Я не мог достаточно мощно выйти на ногу. Сегодня я почувствовал, что могу бороться на втором и даже на третьем круге. Но слишком рано кинулся в подъём на последнем круге, и мне не хватило немного на финише. 24-е – хороший результат для меня.



Не люблю загадывать, что было бы, если бы стартовал в первых номерах. Стрельба могла бы по-другому сложиться. Сегодня я стартовал 85-м и выбежал 24-м. Если в следующий раз дадут стартовать ближе, постараюсь показать, на что способен в первых группах. Сегодня задачей было быстро начать первый круг, потому что потом лыжи могли перестать катить.



В команде не особо обсуждали стартовые номера. Тот же Йоханнес Бё стартовал поздно, сразу за нашими ребятами, а французы впереди, да. Но видите, я сегодня с 85-го места показал нормальный результат. Может быть, у наших парней было не лучшее самочувствие или с лыжами ошиблись. Сейчас я могу говорить только за себя, и я своей гонкой доволен», — передаёт слова Поршнева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Победу в спринтерской гонке одержал представитель Германии Бенедикт Долль. Второе место занял норвежец Тарьей Бё, третьим финишировал француз Кентен Фийон Майе.