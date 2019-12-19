Драчёв: надеюсь на здравый смысл судей CAS по делу России

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оспорить вердикт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о новых санкциях в отношении страны.
«Это объяснимое решение, я его полностью поддерживаю, потому что санкции ВAДA противоречат Олимпийской хартии. Если есть частные случаи нарушения правил, то они должны быть рассмотрены, а обвинять всю команду и всю страну — некорректно, это чисто политическое решение.
Надеюсь на здравый смысл судей, которые будут в CAS рассматривать этот вопрос, на то, что они объективно оценят ситуацию в российском спорте. Не должны страдать спортсмены, которые не имеют отношения к событиям тех лет, многие из них тогда ещё даже не начали профессиональную карьеру», — приводит слова Драчёва ТАСС.
Во время голосования члены наблюдательного совета РУСАДА не согласились с вердиктом ВАДА об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Теперь российская сторона будет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). На эту процедуру отводится 21 день с момента принятия решения ВАДА. Отсчёт начался с 9 декабря 2019 года.
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