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Белозёров: Гараничев бодро запрыгивал во все подъёмы

Белозёров: Гараничев бодро запрыгивал во все подъёмы
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров прокомментировал выступление Евгения Гараничева в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция), где тот занял 30-е место, чисто отработав на двух рубежах.

«Я стоял на трассе и видел, как он бодро запрыгивал во все подъёмы. По самочувствию там не было провалов. Опять же, ему надо было, чтобы и лыжи катили. Сейчас надо посмотреть, как отработают ребята пасьют послезавтра. По стрельбе-то всё было хорошо в спринте. Я боялся, что по такой погоде они могут настрелять. Так что вопрос может быть к подготовке лыж», — передаёт слова Белозёрова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Победу в спринтерской гонке одержал представитель Германии Бенедикт Долль. Второе место занял норвежец Тарьей Бё, третьим финишировал француз Кентен Фийон Майе.

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