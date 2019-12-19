Белозёров: Гараничев бодро запрыгивал во все подъёмы

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров прокомментировал выступление Евгения Гараничева в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция), где тот занял 30-е место, чисто отработав на двух рубежах.
«Я стоял на трассе и видел, как он бодро запрыгивал во все подъёмы. По самочувствию там не было провалов. Опять же, ему надо было, чтобы и лыжи катили. Сейчас надо посмотреть, как отработают ребята пасьют послезавтра. По стрельбе-то всё было хорошо в спринте. Я боялся, что по такой погоде они могут настрелять. Так что вопрос может быть к подготовке лыж», — передаёт слова Белозёрова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Победу в спринтерской гонке одержал представитель Германии Бенедикт Долль. Второе место занял норвежец Тарьей Бё, третьим финишировал француз Кентен Фийон Майе.
- 19 декабря 2019
-
23:04
-
22:50
-
19:17
-
18:57
-
18:45
-
18:12
-
17:35
-
17:23
-
17:20
-
12:22
-
10:00
-
01:02
- 18 декабря 2019
-
22:42
-
17:49
-
17:38
-
16:50
-
15:04
-
14:49
-
14:34
-
14:20
-
13:35
-
12:00
-
09:39
-
08:34
-
00:49
- 17 декабря 2019
-
23:11
-
22:56
-
21:44
-
18:37
-
18:27
-
18:08
-
17:44
-
17:42
-
17:32
-
15:52