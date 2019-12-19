Логинов опустился на четвёртое место в общем зачёте Кубка мира

После мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) лидерство в общем зачёте сохранил норвежец Йоханнес Бё. В его активе теперь 254 балла. Россиянин Александр Логинов (207) опустился в общем зачёте со второй строчки на четвёртую.
Логинов финишировал одиннадцатым в спринте в Анси, его смогли обойти по очкам норвежец Тарьей Бё (222) и француз Симон Детьё (209).
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Общий зачёт
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 254.
2. Тарьей Бё (Норвегия) – 222.
3. Симон Детьё (Франция) – 209.
4. Александр Логинов (Россия) – 207.
5. Мартен Фуркад (Франция) – 191.
6. Кентен Фийон Майе (Франция) – 184.
7. Матвей Елисеев (Россия) – 168…
24. Евгений Гараничев (Россия) – 61…
40. Дмитрий Малышко (Россия) – 32…
43. Никита Поршнев (Россия) – 31…
44. Антон Бабиков (Россия) – 27…
52. Эдуард Латыпов (Россия) – 16.
Со статистикой Кубка мира по биатлону можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 20 декабря 2019
-
00:34
- 19 декабря 2019
-
23:59
-
23:19
-
23:04
-
22:50
-
19:17
-
18:57
-
18:45
-
18:12
-
17:35
-
17:23
-
17:20
-
12:22
-
10:00
-
01:02
- 18 декабря 2019
-
22:42
-
17:49
-
17:38
-
16:50
-
15:04
-
14:49
-
14:34
-
14:20
-
13:35
-
12:00
-
09:39
-
08:34
-
00:49
- 17 декабря 2019
-
23:11
-
22:56
-
21:44
-
18:37
-
18:27
-
18:08
-
17:44