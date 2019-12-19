Логинов опустился на четвёртое место в общем зачёте Кубка мира

После мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) лидерство в общем зачёте сохранил норвежец Йоханнес Бё. В его активе теперь 254 балла. Россиянин Александр Логинов (207) опустился в общем зачёте со второй строчки на четвёртую.



Логинов финишировал одиннадцатым в спринте в Анси, его смогли обойти по очкам норвежец Тарьей Бё (222) и француз Симон Детьё (209).

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Общий зачёт



1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 254.

2. Тарьей Бё (Норвегия) – 222.

3. Симон Детьё (Франция) – 209.

4. Александр Логинов (Россия) – 207.

5. Мартен Фуркад (Франция) – 191.

6. Кентен Фийон Майе (Франция) – 184.

7. Матвей Елисеев (Россия) – 168…

24. Евгений Гараничев (Россия) – 61…

40. Дмитрий Малышко (Россия) – 32…

43. Никита Поршнев (Россия) – 31…

44. Антон Бабиков (Россия) – 27…

52. Эдуард Латыпов (Россия) – 16.



Со статистикой Кубка мира по биатлону можно ознакомиться на «Чемпионате».