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Логинов опустился на четвёртое место в общем зачёте Кубка мира

Логинов опустился на четвёртое место в общем зачёте Кубка мира
Биатлон / Кубок мира 0

После мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) лидерство в общем зачёте сохранил норвежец Йоханнес Бё. В его активе теперь 254 балла. Россиянин Александр Логинов (207) опустился в общем зачёте со второй строчки на четвёртую.

Логинов финишировал одиннадцатым в спринте в Анси, его смогли обойти по очкам норвежец Тарьей Бё (222) и француз Симон Детьё (209).

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Общий зачёт

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 254.
2. Тарьей Бё (Норвегия) – 222.
3. Симон Детьё (Франция) – 209.
4. Александр Логинов (Россия) – 207.
5. Мартен Фуркад (Франция) – 191.
6. Кентен Фийон Майе (Франция) – 184.
7. Матвей Елисеев (Россия) – 168…
24. Евгений Гараничев (Россия) – 61…
40. Дмитрий Малышко (Россия) – 32…
43. Никита Поршнев (Россия) – 31…
44. Антон Бабиков (Россия) – 27…
52. Эдуард Латыпов (Россия) – 16.

Со статистикой Кубка мира по биатлону можно ознакомиться на «Чемпионате».

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