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Фуркад признался, что ошибки на стрельбе давят на него

Фуркад признался, что ошибки на стрельбе давят на него
Биатлон / Кубок мира 0

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад признался, что испытывает давление из-за того, что не может справиться со стрельбой. По его словам, запаса лыжного хода ему не достаточно, чтобы компенсировать проигранное на огневых рубежах время.

«На «стойке» у меня постоянно возникают ошибки, которые портят мои гонки. Я никак не могу наладить стрельбу, хотя на тренировках всё было хорошо. Это уже третий спринт с начала сезона, который проходит не по идеальному сценарию.

Не знаю, почему мои выстрелы не ложатся в цель, это небольшие ошибки, но они оказывают давление на меня, ведь преимущества в лыжном ходе у меня нет. Неприятно, если не сказать больше, начинать гонку преследования так далеко. Пробиться будет трудно.

В остальном я рад за Кентена Фийона Майе, видеть его успехи – очень приятно. Команда счастлива за него, но каждый из нас был бы не прочь занять его место. Сезон длинный, впереди 20 гонок, и пока ничего не решено. Надо работать и смотреть, что покажут другие лидеры», – приводит слова Фуркада.

В спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция) Мартен финишировал двенадцатым. В общем зачёте он идёт на пятом месте, уступаю лидеру — норвежцу Йоханнесу Бё — 63 балла.

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