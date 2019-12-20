Т. Бё: моей девушке невероятно повезло

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка мира в Анси. Он занял второе место. Победу одержал немец Бенедикт Долль.

«На официальной тренировке многие команды проводили скоростную работу и на лицах спортсменов было написано, как они недовольны состоянием трассы! Организаторы посыпали снег селитрой — это обычная практика, и стало терпимо. Самая большая сложность в рельефе местной трассы — сначала идут одни подъёмы, целых пять минут, а потом три минуты постоянных спусков с поворотами. Отдохнуть почти негде, и уже на первом круге чувствуется усталость.



Моей девушке невероятно повезло — дарю ей все букеты, которые вручают мне на цветочных церемониях! Да, пока мне удавалось финишировать в топ-6 в каждой гонке. Как сказали мне тренеры: „Да, ты устал, и это нормально. Теперь важно включаться на старте гонки и, главное, выключаться после“. Стараюсь следовать их совету и использовать силы правильно», — приводит слова Бё Biathlon.com.ua.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

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