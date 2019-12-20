Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Фийон Майе поделился впечатлениями от завоевания бронзы в спринте в Анси

Фийон Майе поделился впечатлениями от завоевания бронзы в спринте в Анси
Биатлон / Кубок мира 0

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка мира в Анси. Он занял третье место. Победу одержал немец Бенедикт Долль, вторым стал норвежец Тарьей Бё.

«Последний круг я бежал изо всех сил, стараясь закрепиться на пьедестале. Да, я шёл в 10 секундах за Бени, но на трассе ещё оставались скоростные норвежцы. К сожалению, мне не удалось удержаться на втором месте, но я рад домашнему пьедесталу.

Целью на данный этап было не только попасть в топ-3, но и хорошо отработать на рубежах, ведь в начале сезона у меня были сложности со стрельбой. Так что я очень рад! Ещё и огромное количество соотечественников поддерживают нас здесь — непередаваемые ощущения», — цитирует француза Biatlon.com.ua.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

Т. Бё: моей девушке невероятно повезло
«Говорят, с жеребьёвкой всё по-честному». Сборную России подставил компьютер?
Александр Логинов и Йоханнес Бё получили очень странные стартовые номера. А французам у себя дома сильно повезло. Случайно ли?
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019