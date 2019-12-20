Фийон Майе поделился впечатлениями от завоевания бронзы в спринте в Анси

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка мира в Анси. Он занял третье место. Победу одержал немец Бенедикт Долль, вторым стал норвежец Тарьей Бё.
«Последний круг я бежал изо всех сил, стараясь закрепиться на пьедестале. Да, я шёл в 10 секундах за Бени, но на трассе ещё оставались скоростные норвежцы. К сожалению, мне не удалось удержаться на втором месте, но я рад домашнему пьедесталу.
Целью на данный этап было не только попасть в топ-3, но и хорошо отработать на рубежах, ведь в начале сезона у меня были сложности со стрельбой. Так что я очень рад! Ещё и огромное количество соотечественников поддерживают нас здесь — непередаваемые ощущения», — цитирует француза Biatlon.com.ua.
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
- 20 декабря 2019
-
09:44
-
09:21
-
08:56
-
08:42
-
08:38
-
00:34
- 19 декабря 2019
-
23:59
-
23:19
-
23:04
-
22:50
-
19:17
-
18:57
-
18:45
-
18:12
-
17:35
-
17:23
-
17:20
-
12:22
-
10:00
-
01:02
- 18 декабря 2019
-
22:42
-
17:49
-
17:38
-
16:50
-
15:04
-
14:49
-
14:34
-
14:20
-
13:35
-
12:00
-
09:39
-
08:34
-
00:49
- 17 декабря 2019
-
23:11
-
22:56