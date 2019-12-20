Фийон Майе поделился впечатлениями от завоевания бронзы в спринте в Анси

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка мира в Анси. Он занял третье место. Победу одержал немец Бенедикт Долль, вторым стал норвежец Тарьей Бё.

«Последний круг я бежал изо всех сил, стараясь закрепиться на пьедестале. Да, я шёл в 10 секундах за Бени, но на трассе ещё оставались скоростные норвежцы. К сожалению, мне не удалось удержаться на втором месте, но я рад домашнему пьедесталу.



Целью на данный этап было не только попасть в топ-3, но и хорошо отработать на рубежах, ведь в начале сезона у меня были сложности со стрельбой. Так что я очень рад! Ещё и огромное количество соотечественников поддерживают нас здесь — непередаваемые ощущения», — цитирует француза Biatlon.com.ua.

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