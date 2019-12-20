Тарьей Бё обвинил брата Йоханнеса в своём проигрыше в спринте

Норвежский биатлонист Тарьей Бё предположил, что немец Бенедикт Долль в спринте на этапе Кубка мира в Анси (Франция) сделал всё, чтобы отомстить команде Норвегии за эстафету в Хохфильцене. На австрийским этапе Йоханнес Бё сумел отыграть отставание и на финише опередил Долля, принеся победу сборной Норвегии.

«Сейчас я жалею. Это была месть Бенни. Во всём виноват мой брат. Из-за него Бенни стал так атаковать в спринте», — приводит слова Бё официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Третьим в спринте финишировал француз Кентен Фийон Майе. Йоханнес Бё стал четвёртым. Лучший из россиян, Александр Логинов, чисто отработал на двух огневых рубежах, но финишировал лишь 11-м.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.