Украинский биатлонист Прима: я поспешил, ведь тут идёт борьба за каждую десятую секунды

Украинец Артём Прима оценил своё выступление в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция), где занял 34-е место.
«Бежал нормально, самочувствие было хорошее по ходу дистанции, и по лыжам вопросов нет никаких, работали хорошо. А стрельбой я недоволен. Вроде всё нормально было на «лёжке» – хорошо, быстро и уверенно. Стоя так же быстро начал, но последние, видать, немного поспешил. Работал в ритме, мы ведь понимаем, что тут идёт борьба за каждую десятую секунды. Вроде вот три попал, всё шло нормально, но не знаю. Надо смотреть распечатку. Это я свои выводы так сказал.
Подход к стрельбищу тут хороший, тем более что мы здесь провели две комплексные работы и мне на этой трассе очень нравилось. Я стрелял хорошо на тренировках здесь и надеялся на такой же результат уже по ходу гонки.
Работать можно, состояние позволяет, главное, чтобы всё нормально было со стрельбой. Где-то поспешил, где-то габарит не закрылся, и потом получаешь вот такие 25 секунд, которые не так просто отыгрывать, тем более у топ-спортсменов", — приводит слова Примы Biathlon.com.ua.
Победу в гонке одержал немец Бенедикт Долль.
- 20 декабря 2019
-
11:08
-
11:00
-
10:49
-
10:46
-
10:36
-
10:01
-
10:01
-
09:44
-
09:21
-
08:56
-
08:42
-
08:38
-
00:34
- 19 декабря 2019
-
23:59
-
23:19
-
23:04
-
22:50
-
19:17
-
18:57
-
18:45
-
18:12
-
17:35
-
17:23
-
17:20
-
12:22
-
10:00
-
01:02
- 18 декабря 2019
-
22:42
-
17:49
-
17:38
-
16:50
-
15:04
-
14:49
-
14:34
-
14:20