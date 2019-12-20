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Украинский биатлонист Прима: я поспешил, ведь тут идёт борьба за каждую десятую секунды

Украинский биатлонист Прима: я поспешил, ведь тут идёт борьба за каждую десятую секунды
Биатлон / Кубок мира 0

Украинец Артём Прима оценил своё выступление в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция), где занял 34-е место.

«Бежал нормально, самочувствие было хорошее по ходу дистанции, и по лыжам вопросов нет никаких, работали хорошо. А стрельбой я недоволен. Вроде всё нормально было на «лёжке» – хорошо, быстро и уверенно. Стоя так же быстро начал, но последние, видать, немного поспешил. Работал в ритме, мы ведь понимаем, что тут идёт борьба за каждую десятую секунды. Вроде вот три попал, всё шло нормально, но не знаю. Надо смотреть распечатку. Это я свои выводы так сказал.

Подход к стрельбищу тут хороший, тем более что мы здесь провели две комплексные работы и мне на этой трассе очень нравилось. Я стрелял хорошо на тренировках здесь и надеялся на такой же результат уже по ходу гонки.

Работать можно, состояние позволяет, главное, чтобы всё нормально было со стрельбой. Где-то поспешил, где-то габарит не закрылся, и потом получаешь вот такие 25 секунд, которые не так просто отыгрывать, тем более у топ-спортсменов", — приводит слова Примы Biathlon.com.ua.

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