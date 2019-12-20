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Тренер сборной Норвегии отреагировал на критику в адрес Рёйселанд

Тренер сборной Норвегии отреагировал на критику в адрес Рёйселанд
Биатлон / Кубок мира 0

Тренер женской сборной Норвегии по биатлону Сверре Ваалер Каас отреагировал на слова трёхкратного призёра Олимпийских игр Лив-Грете Шельбрейд, которая раскритиковала Марте Рёйселанд за пропуск этапа Кубка мира в Анси (Франция).

«Если нам не удастся завоевать медаль чемпионата мира и добиться успеха в Кубке мира, то напомните мне по окончании сезона, чтобы больше мы так не рисковали.

У Марте впереди много сезонов, в которых она сможет сосредоточиться на Кубке мира. Но в этом сезоне у нас чемпионат мира в Антерсельве, где она хочет выступить успешно. Тренируясь дома, она делает всё возможное, чтобы впоследствии завоевать золото", — приводит слова Кааса NRK.

Сегодня, 20 декабря, на этапе Кубка мира по биатлону в Анси пройдёт женская спринтерская гонка.

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