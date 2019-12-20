Тандреволд, идущая второй в общем зачёте Кубка мира, не ставит цель выиграть БХГ

Чемпионка мира 2019 года четырёхкратный призёр чемпионатов Европы норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд, занимающая второе место в общем зачёте Кубка мира, призналась, что не верит в свою итоговую победу в противостоянии за «Большой хрустальный глобус».

«Я не могу похвалиться стабильностью, так что не считаю это своей целью. Конечно, мне приятно находиться так высоко. Хочется и дальше выступать хорошо», — приводит слова Тандреволд NRK.

Лидером общего зачёта является итальянская биатлонистка, действующая обладательница Кубка мира итальянка Доротея Вирер. В её активе 188 очков. У Тандреволд — 161. На третьем месте — шведка Ханна Эберг (155).

Сегодня, 20 декабря, на этапе Кубка мира по биатлону в Анси пройдёт женская спринтерская гонка.