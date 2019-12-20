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Й. Бё: не помню, когда в последний раз не попадал на подиум в спринте

Й. Бё: не помню, когда в последний раз не попадал на подиум в спринте
Биатлон / Кубок мира 0

Действующий обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал выступление в спринте на этапе в Анси (Франция). Он занял четвёртое место, совершив два промаха.

«Я уже не помню, когда в последний раз не попадал на подиум в спринте. Я невероятно расстроен тем, что допустил два промаха. Это слишком плохо.

Я был настроен решительно и сразу же выкладывался по полной. Пожалуй, у меня случился спад на «лёжке». Думаю, второй выстрел был плохим, но он всё же попал в цель. Однако затем я всё же промахнулся последним выстрелом. То же самое случилось на «стойке». В целом, думаю, начало сезона получилось хорошим для меня. Нет причин останавливаться", — цитирует Бё NRK.

Медали Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

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