Й. Бё: не помню, когда в последний раз не попадал на подиум в спринте
Действующий обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал выступление в спринте на этапе в Анси (Франция). Он занял четвёртое место, совершив два промаха.
«Я уже не помню, когда в последний раз не попадал на подиум в спринте. Я невероятно расстроен тем, что допустил два промаха. Это слишком плохо.
Я был настроен решительно и сразу же выкладывался по полной. Пожалуй, у меня случился спад на «лёжке». Думаю, второй выстрел был плохим, но он всё же попал в цель. Однако затем я всё же промахнулся последним выстрелом. То же самое случилось на «стойке». В целом, думаю, начало сезона получилось хорошим для меня. Нет причин останавливаться", — цитирует Бё NRK.
Медали Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.
Тарьей Бё обвинил брата Йоханнеса в своём проигрыше в спринте
- 20 декабря 2019
-
12:23
-
11:45
-
11:31
-
11:08
-
11:00
-
10:49
-
10:46
-
10:36
-
10:01
-
10:01
-
09:44
-
09:21
-
08:56
-
08:42
-
08:38
-
00:34
- 19 декабря 2019
-
23:59
-
23:19
-
23:04
-
22:50
-
19:17
-
18:57
-
18:45
-
18:12
-
17:35
-
17:23
-
17:20
-
12:22
-
10:00
-
01:02
- 18 декабря 2019
-
22:42
-
17:49
-
17:38
-
16:50
-
15:04
Партнерский контент