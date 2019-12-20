Кристина Резцова: за дерзкие высказывания мама меня может только похвалить

Российская биатлонистка Кристина Резцова оценила готовность к спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).
«Состояние пока неоптимальное, присутствует вялость. Особенно тяжело было во время тренировки. У нас была силовая работа, я не стала её делать. Прошла один круг и попросила просто откататься в своём режиме. Ужасно не люблю такую кашу из-за своей техники. Я начинаю зарываться, мне нужно повыше вставать, а это моя главная проблема. Я стараюсь, как могу, приноровиться здесь, чтобы идти, возможно, помедленнее, но повыше, чтобы не умереть с первого круга.
Я стала себя чувствовать чуть более уверенно после Хохфильцена. Что касается целей и результатов, я не занижаю планку — топ-20-30 и «пятнашка», если постараться. Пока первую гонку не пробежим, непонятно, что будет происходить. В любом случае буду бороться и стараться.
Говорит ли мне мама что-то после интервью? Мама? Мне? Человек-«самое скандальное интервью» будет мне что-то говорить? (Смеётся.) Да нет, она, наоборот, любит, когда люди очень заряжены. Поэтому она может только похвалить за дерзкие высказывания», — цитирует Резцову «Матч ТВ».
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