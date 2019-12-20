Призёр Олимпийских игр призналась своему парню, что сходит с ума

Победительница индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде, французская биатлонистка Жюстин Бреза прокомментировала свои слова о том, что она подумывала о завершении карьеры после неудачи в спринте.

«После Олимпиады было сложное время. Прошлая зима сложилась для меня непросто. Была плохая форма, и я никак не могла наладить свою стрельбу. Спринт в Эстерсунде две недели назад был первой гонкой в сезоне, и она также сложилась очень плохо. И я начала думать: «Довольно. Хороша ли я для этого спорта? Может быть, я нахожусь не на правильном этаже». Я стала задавать вопросы самой себе. И решила относиться к этому не так серьёзно и просто получать наслаждение. На тебя оказывает давление пресса, болельщики. Все хотят результата. Но я решила сфокусироваться на своём биатлоне, посмотреть на вещи так, как я хочу. И это сработало в индивидуальной гонке.



Обсуждала ли с кем-нибудь решение завершить карьеру? Конечно. Я сказала своему парню, который тоже вовлечён в биатлон. Я сказала: «Быть плохой биатлонисткой — это слишком сложно для меня. Я схожу с ума». Я была не зла, но разочарована. Я так усердно работала. Поэтому думала, что нахожусь не на своём месте и что это вообще не работает. Многие спортсмены усердно трудятся, и я тоже. Занимать далёкие места — это большое разочарование. Я вспоминала о прошлом сезоне и думала: «Что со мной вообще происходит? Почему всё даётся так трудно?» Было сложно смотреть на мою итоговую позицию в тотале в конце сезона», — цитирует Бреза сайт «Матч ТВ».

Бреза — бронзовый призёр Олимпиады-2018.

Сегодня, 20 декабря, на третьем этапе Кубка мира в Анси состоится женский спринт.