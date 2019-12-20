Тренер сборной Франции: Фуркад сейчас не верит в себя

Венсан Витто, тренер сборной Франции, прокомментировал выступление Мартена Фуркада в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция). Многократный олимпийский чемпион занял 12-е место, совершив два промаха.

«Мартену сложно было бороться в спринте с двумя промахами. Здесь очень высокий уровень, поэтому нужно быть идеальным во всех компонентах.

Он всё ещё ищет себя. Перед гонкой Мартен был напряжён. Ему всё по силам, но сейчас он не верит в себя. В физическом плане он выглядит мощно. Но он всё ещё находится в поиске, потому что чего-то ему не хватает», — приводит слова тренера Ski-Nordique.

Победу в спринте одержал немец Бенедикт Долль, вторым стал норвежец Тарьей Бё, третьим — француз Кентен Фийон Майе.