Драчёв — о результатах биатлониста Сидорова: объективная картина видна только на месте

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв встал на защиту Евгения Сидорова.
В текущем сезоне спортсмен выступает на Кубке IBU. В личных гонках биатлонист не поднимался выше 76-го места.
«Все, кто гнобит Сидорова. Мне вас жаль, люди. Зачем лить гадость на спортсмена, зачем унижать, обливать помоями!? То Малышко у вас плохой, то Сидоров. Дайте парню хоть несколько этапов откататься, потом руководство всё решит и, если надо, тогда поменяет. Но не нужно унижать человека из-за его мест и хода. Стыдно за вас, люди», – написал подписчик на странице главы СБР в «Инстаграме».
«Согласен на сто процентов! Объективную картину можно увидеть, только находясь на месте, в команде! А все эти выводы — от незнания! Кто был в спорте, тот понимает, а кто не был, тому не понять! Всем приятных просмотров и объективной оценки происходящего!» – прокомментировал Драчёв.
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