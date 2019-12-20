Драчёв — о результатах биатлониста Сидорова: объективная картина видна только на месте

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв встал на защиту Евгения Сидорова.

В текущем сезоне спортсмен выступает на Кубке IBU. В личных гонках биатлонист не поднимался выше 76-го места.

«Все, кто гнобит Сидорова. Мне вас жаль, люди. Зачем лить гадость на спортсмена, зачем унижать, обливать помоями!? То Малышко у вас плохой, то Сидоров. Дайте парню хоть несколько этапов откататься, потом руководство всё решит и, если надо, тогда поменяет. Но не нужно унижать человека из-за его мест и хода. Стыдно за вас, люди», – написал подписчик на странице главы СБР в «Инстаграме».

«Согласен на сто процентов! Объективную картину можно увидеть, только находясь на месте, в команде! А все эти выводы — от незнания! Кто был в спорте, тот понимает, а кто не был, тому не понять! Всем приятных просмотров и объективной оценки происходящего!» – прокомментировал Драчёв.