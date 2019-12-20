Норицын: трассу придавило дождём. Очень тяжёлые погодные условия

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о погодных условиях в преддверии старта женской спринтерской гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция). Старт запланирован сегодня, 20 декабря, на 16:15 мск.
«Трассу придавило дождём. Конечно, очень тяжёлые условия. Точно будет не лучше, чем у парней вчера. Скольжение точно будет хуже. Сложность в том, что, даже если температура будет стремиться к нулю к концу гонки, последние номера вряд ли что-то успеют выиграть. Пойдёт не дождь, а снег с дождём. В идеале было бы здорово, чтобы у всех были равные условия, но сегодня такое вряд ли будет.
Если бы я был рейс-директором IBU, то 100% провёл бы гонку. У нас в России бывает такая погода во время гонок. Да, бежать неприятно, но ничего страшного не вижу», — передаёт слова Норицына корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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