Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Анси, Миронова — четвёртая

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринтерскую гонку на 7,5 кг на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Анси (Франция). Экхофф, единственная из призёров, допустила промах и зашла на штрафной круг. Второе время показала француженка Жюстин Бреза, третье — чешка Маркета Давидова.

Двух секунд не хватило до бронзы безупречно стрелявшей россиянке Светлане Мироновой.

Завтра, 21 декабря, в пасьюте выступят три россиянки: Миронова, Юрлова-Перхт и Куклина.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Анси, Франция

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Тириль Экхофф (Норверия) – 20.27,0 (1 штрафной круг)

2. Жюстин Бреза (Франция) – отставание 6,2 (0).

3. Маркета Давидова (Чехия) – +20,5 (0).

4. Светлана Миронова (Россия) — +22,5 (0)…

18. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.14,8 (1)…

28. Лариса Куклина (Россия) – +1.31,6 (1)…

63. Кристина Резцова (Россия) – +2.19,7 (2)…

73. Тамара Воронина (Россия) — +2,36,2 (1).