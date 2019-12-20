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Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Анси, Миронова — четвёртая

Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Анси, Миронова — четвёртая
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринтерскую гонку на 7,5 кг на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Анси (Франция). Экхофф, единственная из призёров, допустила промах и зашла на штрафной круг. Второе время показала француженка Жюстин Бреза, третье — чешка Маркета Давидова.

Двух секунд не хватило до бронзы безупречно стрелявшей россиянке Светлане Мироновой.

Завтра, 21 декабря, в пасьюте выступят три россиянки: Миронова, Юрлова-Перхт и Куклина.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Анси, Франция
Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Тириль Экхофф (Норверия) – 20.27,0 (1 штрафной круг)
2. Жюстин Бреза (Франция) – отставание 6,2 (0).
3. Маркета Давидова (Чехия) – +20,5 (0).
4. Светлана Миронова (Россия) — +22,5 (0)…
18. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.14,8 (1)…
28. Лариса Куклина (Россия) – +1.31,6 (1)…
63. Кристина Резцова (Россия) – +2.19,7 (2)…
73. Тамара Воронина (Россия) — +2,36,2 (1).

Биатлон. Кубок мира-2019/20. Этап 3, Анси, Франция
Женщины. Спринт 7,5 км
20 декабря 2019, пятница. 16:15 МСК
Идёт
1
Тириль Экхофф
Норвегия
20:27.0
2
Жюстин Бреза
Франция
+6.2
3
Маркета Давидова
Чехия
+20.5
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