Миронова: ребята, я насквозь мокрая

Российская биатлонистка Светлана Миронова, занявшая четвёртое место в спринтерской гонке на 7,5 км на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Анси (Франция), принесла извинения, что не смогла прокомментировать свой результат из-за ужасной погоды и отсутствия сил.

«Ребята, я насквозь мокрая», — передаёт слова Мироновой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Гонка в Анси проходила при плюсовой температуре, почти по лужам и под проливным дождём. Сразу после финиша насквозь промокшие биатлонистки снимали лыжи и бежали переодеваться.

Миронова в третий раз во взрослой карьере не допустила промахов на огневых рубежах, но даже чистая стрельба не помогла Светлане подняться на пьедестал почёта, до бронзы россиянке не хватило двух секунд.