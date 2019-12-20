Миронова: ребята, я насквозь мокрая
Российская биатлонистка Светлана Миронова, занявшая четвёртое место в спринтерской гонке на 7,5 км на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Анси (Франция), принесла извинения, что не смогла прокомментировать свой результат из-за ужасной погоды и отсутствия сил.
«Ребята, я насквозь мокрая», — передаёт слова Мироновой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Гонка в Анси проходила при плюсовой температуре, почти по лужам и под проливным дождём. Сразу после финиша насквозь промокшие биатлонистки снимали лыжи и бежали переодеваться.
Миронова в третий раз во взрослой карьере не допустила промахов на огневых рубежах, но даже чистая стрельба не помогла Светлане подняться на пьедестал почёта, до бронзы россиянке не хватило двух секунд.
Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Анси, Миронова — четвёртая
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