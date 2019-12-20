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Экхофф: это не я, а мой сервисёр сегодня выиграл гонку

Экхофф: это не я, а мой сервисёр сегодня выиграл гонку
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировал победу в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция). Экхофф, единственная из призёров, допустила промах и зашла на штрафной круг. Гонка проходила при плюсовой температуре воздуха и под проливным дождём.

«Это не я, а мой сервисёр сегодня выиграл гонку. Я просто бежала быстро, потому что у меня были отличные лыжи. Конечно, мне помогло, что я неплохо отстреляла. В таких погодных условиях это было удивительно. Я вообще не думала об общем зачёте Кубка мира, пусть всё идёт от гонки к гонке», — передаёт слова Экхофф корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Второе время показала француженка Жюстин Бреза, третье — чешка Маркета Давидова.

Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Анси, Миронова — четвёртая
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