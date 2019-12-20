Бреза: у меня раньше был неправильный подход к спринтерским гонкам
Французская биатлонистка Жюстин Бреза подвела итоги спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция). Бреза, показавшая точную стрельбу на двух огневых рубежах, стала серебряным призёром. Гонка проходила при плюсовой температуре воздуха и под проливным дождём.
«Спринт – это быстрая гонка. Возможно, у меня раньше был неправильный подход к таким гонкам. Я старалась очень быстро начинать, из-за чего допускала ошибки. Сейчас я более расслабленная, частично из-за того, что выступаю у себя дома», — передаёт слова Бреза корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Победительницей спринтерской гонки в Анси стала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф, бронзовым призёром — чешка Маркета Давидова.
Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Анси, Миронова — четвёртая
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