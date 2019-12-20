Давидова: главная задача перед гонкой преследования – высушить одежду

Чешская биатлонистка Маркета Давидова подвела итоги спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция). Давидова, показавшая точную стрельбу на двух огневых рубежах, стала бронзовым призёром, на 2 секунды опередив россиянку Светлану Миронову. Гонка проходила при плюсовой температуре воздуха и под проливным дождём.

«Дождь был очень сильным. Главная задача на завтрашнюю гонку – высушить одежду, потому что сейчас мы все насквозь мокрые. Не очень комфортно чувствую себя, но в целом я нормально отношусь к дождям. Надеюсь, завтра я смогу побежать сухой», — передаёт слова Давидовой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Победительницей спринтерской гонки в Анси стала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Второе время показала француженка Жюстин Бреза.