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Женская сборная России в двух очках от второго места в Кубке наций после спринта в Анси

Женская сборная России в двух очках от второго места в Кубке наций после спринта в Анси
Биатлон / Кубок мира 0

Женская сборная России по биатлону занимает третье место в Кубке наций после спринтерской гонки на 7,5 км на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).

Уверенно лидирует женская команда Норвегии, в активе которой 2815 очков. От занимающей второе место национальной сборной Швеции российские биатлонистки отстают всего на 2 очка.

В зачёт Кубка наций входят спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты. По результатам Кубка наций распределяются квоты на следующий сезон.

Биатлон. Кубок мира. Зачёт Кубка наций после восьми видов программы
Женщины

1. Норвегия – 2815.
2. Швеция – 2484.
3. Россия – 2482.
4. Франция – 2379.
5. Швейцария – 2335.
6. Германия – 2288.

Со статистикой Кубка мира по биатлону можно ознакомиться на «Чемпионате».

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