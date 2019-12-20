Норицын — об отставании на лыжне: будем обсуждать с сервисом, почему так получилось

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын признал наличие проблем с лыжным ходом у российский биатлонисток во время спринта на этапе Кубка мира в Анси.

«Будем обсуждать с сервисом, почему так получилось. По разгону у нас был проигрыш, были проблемы с лыжами», — сказал Норицын в эфире «Матч ТВ».

В спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами победила норвежка Тирил Экхофф, серебро выиграла француженка Жюстин Бреза, а бронза досталась Маркете Давидовой из Чехии.

С неплохой стрельбой россиянки значительно уступили соперницам ходом по лыжне. Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина, зашедшие на один штрафной круг, как и победительница Экхофф, проиграли норвежке более одной минуты. А Тамара Воронина — и вовсе 2,5 минуты.