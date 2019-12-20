Норицын — об отставании на лыжне: будем обсуждать с сервисом, почему так получилось

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын признал наличие проблем с лыжным ходом у российский биатлонисток во время спринта на этапе Кубка мира в Анси.
«Будем обсуждать с сервисом, почему так получилось. По разгону у нас был проигрыш, были проблемы с лыжами», — сказал Норицын в эфире «Матч ТВ».
В спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами победила норвежка Тирил Экхофф, серебро выиграла француженка Жюстин Бреза, а бронза досталась Маркете Давидовой из Чехии.
С неплохой стрельбой россиянки значительно уступили соперницам ходом по лыжне. Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина, зашедшие на один штрафной круг, как и победительница Экхофф, проиграли норвежке более одной минуты. А Тамара Воронина — и вовсе 2,5 минуты.
- 20 декабря 2019
-
20:02
-
18:59
-
18:47
-
18:34
-
18:29
-
18:23
-
18:04
-
17:58
-
17:48
-
17:24
-
15:37
-
15:23
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
12:23
-
11:45
-
11:31
-
11:08
-
11:00
-
10:49
-
10:46
-
10:36
-
10:01
-
10:01
-
09:44
-
09:21
-
08:56
-
08:42
-
08:38
-
00:34
- 19 декабря 2019
-
23:59
-
23:19
-
23:04
-
22:50