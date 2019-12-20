Хованцев: кроме Мироновой кому-то соперничать с ведущими биатлонистками сложно

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты женской спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция). Спортсменки выступали под проливным дождём.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, которая с безупречной стрельбой заняла четвёртое место, отстав от победительницы, норвежки Тириль Экхофф, допустившей 1 промах, на 22,5 секунды. Отставание остальных россиянок, несмотря на удачную стрельбу, превысило одну минуту.

«В прошлом году в Оберхофе были такие же условия гонки. Выводов по гонке не делали, ещё до вакс-кабины не успел дойти. У Юрловой и Куклиной были штрафные круги. Кроме Мироновой у нас кому-то соперничать с ведущими биатлонистками сложно. Света добавила в стрельбе, она идеально отстрелялась, и результат закономерный», — приводит слова Хованцева сайт «Матч ТВ».