Миронова — о спринте под дождём: ни разу не бегала в таких условиях

Российская биатлонистка Светлана Миронова, занявшая четвёртое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Анси (Франция), призналась, что впервые соревновалась зимой под дождём.

«Я вообще первый раз в жизни бегу зимой по дождю, когда прямо проливной. Ты бежишь, и весь мокрый. У тебя всё течёт в глаза, рот, уши. Ни разу не бегала в таких условиях. Было холодно. Я промокла насквозь. Даже немножко подмерзла. Но когда ты бежишь гонку, ты особо не оцениваешь ситуацию. Это была вообще динамичная гонка. Мыслей вообще практически не было во время гонки. Я делала свою работу», — приводит слова Мироновой сайт «Матч ТВ».

Победительницей спринта стала норвежская биатлонистка Тирил Экхофф. Бронзовому призёру из Чехии Маркете Давидовой Миронова уступила всего 2 секунды.

Этап Кубка мира в Анси продолжится 21 декабря мужской и женской гонками преследования.