Драчёв поздравил биатлонистку Миронову с четвёртым местом в спринте на этапе КМ в Анси

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поздравил Светлану Миронову с четвёртым местом в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).
«Поздравляем Светлану Миронову с четвёртым местом в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка мира в Анси (Франция)», — написал Драчёв в «Инстаграме».
Победу одержала Тириль Экхофф. Норвежская биатлонистка, единственная из призёров, допустила промах и зашла на штрафной круг. Второе время показала француженка Жюстин Бреза, третье — чешка Маркета Давидова. Безупречно стрелявшей Мироновой не хватило до бронзы двух секунд.
Сегодня, 21 декабря, в пасьюте выступят три россиянки: Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина.
Запись доступна на странице Драчёва в «Инстаграме».
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