Драчёв поздравил биатлонистку Миронову с четвёртым местом в спринте на этапе КМ в Анси

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поздравил Светлану Миронову с четвёртым местом в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«Поздравляем Светлану Миронову с четвёртым местом в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка мира в Анси (Франция)», — написал Драчёв в «Инстаграме».

Победу одержала Тириль Экхофф. Норвежская биатлонистка, единственная из призёров, допустила промах и зашла на штрафной круг. Второе время показала француженка Жюстин Бреза, третье — чешка Маркета Давидова. Безупречно стрелявшей Мироновой не хватило до бронзы двух секунд.

Сегодня, 21 декабря, в пасьюте выступят три россиянки: Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина.

Запись доступна на странице Драчёва в «Инстаграме».