Текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси

Сегодня, 21 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) состоится мужская гонка преследования на 12,5 км. Старт запланирован на 15:00 мск.



Первым из россиян в гонку отправится Александр Логинов, получивший 11-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Никита Поршнев (24-й), Матвей Елисеев (28-й), Евгений Гараничев (30-й), Дмитрий Малышко (41-й) и Эдуард Латыпов (55-й).

Действующий обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Бё стартует 4-м, француз Мартен Фуркад — 12-м.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси.



Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.