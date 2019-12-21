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Текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси

Текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси
Биатлон / Кубок мира 0

Сегодня, 21 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) состоится мужская гонка преследования на 12,5 км. Старт запланирован на 15:00 мск.

Первым из россиян в гонку отправится Александр Логинов, получивший 11-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Никита Поршнев (24-й), Матвей Елисеев (28-й), Евгений Гараничев (30-й), Дмитрий Малышко (41-й) и Эдуард Латыпов (55-й).

Действующий обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Бё стартует 4-м, француз Мартен Фуркад — 12-м.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси.

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