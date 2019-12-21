Текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на КМ в Анси
Сегодня, 21 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) пройдёт женская гонка преследования на 10 км. Начало запланировано на 17:00 мск.
Первым из россиянок в гонку отправится Светлана Миронова, получившая четвёртый стартовый номер. Затем в борьбу вступят Екатерина Юрлова-Перхт (18-й) и Лариса Куклина (28-й).
Действующая обладательница Кубка мира итальянка Доротея Вирер стартует 22-й. Первый номер достался норвежке Тириль Экхофф, второй — представительнице Франции Жюстин Бреза.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси.
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