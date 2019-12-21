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Российские биатлонисты не попали в топ-10 в гонке преследования на этапе КМ в Анси

Российские биатлонисты не попали в топ-10 в гонке преследования на этапе КМ в Анси
Биатлон / Кубок мира 0

На третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершилась мужская гонка преследования. Победу в ней одержал норвежец Йоханнес Бё. Вторым стал представитель Франции Кентен Фийон Майе. Замкнул призовую тройку норвежец Тарьей Бё.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов. Он финишировал на тринадцатом месте.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Анси, Франция
Мужчины. Гонка преследования

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 30:07.8 1 (1+0+0+0)
2. Кентен Фийон Майе (Франция) — +22,0 0 (0+0+0+0)
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +1:00.0 1 (0+0+1+0)
4. Тарьей Бё (Норвегия) — +1:01.7 2 (0+0+1+1)
5. Бенедикт Долль (Германия) — +1:23.8 3 (0+1+1+1)
6. Эмильен Жаклен (Франция) — +1:32.3 2 (0+0+1+1)
7. Мартен Фуркад (Франция) — +1:32.5 2 (0+1+1+0)
8. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +1:42.0 5 (2+0+2+1)
9. Арнд Пайффер (Германия) — +1:51.6 1 (0+0+1+0)
10. Симон Шемпп (Германия) — +1:58.3 0 (0+0+0+0)...
13. Александр Логинов (Россия) — +2:08.1 1 (0+0+0+1)...
30. Матвей Елисеев (Россия) — +3:25.6 1 (1+0+0+0)
31. Никита Поршнев (Россия) — +3:26.0 2 (0+0+2+0)...
36. Евгений Гараничев (Россия) — +3:53.8 3 (0+1+1+1)...
46. Эдуард Латыпов (Россия) — +4:24.9 2 (1+0+1+0)...
51. Дмитрий Малышко (Россия) — +4:50.8 5 (1+0+3+1).

Биатлон. Кубок мира-2019/20. Этап 3, Анси, Франция
Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
21 декабря 2019, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
30:07.8
2
Кентен Фийон Майе
Франция
+22.0
3
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
+1:00.0
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