У Логинова 36-й ход в преследовании в Анси. Гараничев и Елисеев уступили более двух минут

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё показал лучший лыжный ход в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция). Его чистое время прохождения дистанции составило 26 минут 32,9 секунды.
Вторую скорость на дистанции показал норвежец Эрленд Бьонтегорд (+ 7,9). Третий ход у его соотечественника Ветле Шосты Кристиансена (+22,6).
Все российские спортсмены по чистому прохождению дистанции проиграли Йоханнесу Бё более одной минуты.
Биатлон. Кубок мира. Анси, Франция
Мужчины. Гонка преследования. Лыжный ход
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 26:32,9
2. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +7,9
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +18,5…
36. Александр Логинов (Россия) — +1:26,6…
46. Никита Поршнев (Россия) — +1:44,8
46. Дмитрий Малышко (Россия) — +1:44,8…
51. Эдуард Латыпов (Россия) — +1:57,8
52. Евгений Гараничев (Россия) — +2:01,2…
54. Матвей Елисеев (Россия) — +2:16,8.
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