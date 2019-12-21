У Логинова 36-й ход в преследовании в Анси. Гараничев и Елисеев уступили более двух минут

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё показал лучший лыжный ход в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция). Его чистое время прохождения дистанции составило 26 минут 32,9 секунды.



Вторую скорость на дистанции показал норвежец Эрленд Бьонтегорд (+ 7,9). Третий ход у его соотечественника Ветле Шосты Кристиансена (+22,6).



Все российские спортсмены по чистому прохождению дистанции проиграли Йоханнесу Бё более одной минуты.



Биатлон. Кубок мира. Анси, Франция

Мужчины. Гонка преследования. Лыжный ход



1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 26:32,9

2. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +7,9

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +18,5…

36. Александр Логинов (Россия) — +1:26,6…

46. Никита Поршнев (Россия) — +1:44,8

46. Дмитрий Малышко (Россия) — +1:44,8…

51. Эдуард Латыпов (Россия) — +1:57,8

52. Евгений Гараничев (Россия) — +2:01,2…

54. Матвей Елисеев (Россия) — +2:16,8.