Халили, вероятно, заменит Латыпова на январском этапе Кубка мира в Оберхофе

Биатлонист Саид Каримулла Халили, скорее всего, заменит Эдурада Латыпова в основе национальной команды на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), который пройдёт с 9 по 12 января 2020 года, передаёт корреспондент «Чемпионата» со ссылкой на тренера мужской команды Сергея Белозёрова.

«Правление СБР пройдёт 23 декабря. Там будет всё решаться. Одним из вопросов будет возможная корректировка критериев отбора. Тогда будет ясно, как будет развиваться ситуация. Халили работает точечно и по критериям попадает на Кубок мира. Мы обязательно его пригласим как основного. Будем ездить без запасных, потому что это лишние заморочки при комплектовании состава. Спортсмен должен соревноваться и получать практику. Кто выпадает? Скорее всего, это будет Эдуард Латыпов», — сказал Белозёров.

Халили в настоящее время шестой в общем зачёте Кубка IBU. На третьем этапе в Обертиллиахе (Австрия) он занял 4-е место в индивидуальной гонке и неудачно выступил в спринте, где стал лишь 44-м.

Латыпов на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция) занял 46-е место в гонке преследования. До этого он финишировал 55-м в спринте. В генеральной классификации Кубка мира Эдуард занимает 53-е место. В его активе 16 очков в пяти проведённых гонках.