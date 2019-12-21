Йоханнес Бё: понимаю, что всё время выигрывать нельзя
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё подвёл итоги выступления в мужской гонке преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция), где ему удалось одержать победу.
«Чем больше дистанция, тем больше могу выиграть у остальных. В спринте не был уверен в стрельбе и своих силах, а сегодня вышел на трассу сконцентрированным. Понимаю, в этом сезоне я уже не так всесилен, как раньше, но в этом весь интерес к биатлону. Всё время выигрывать нельзя», — передаёт слова Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Вторым в гонке преследования стал представитель Франции Кентен Фийон Майе. Замкнул призовую тройку норвежец Ветле Шоста Кристиансен.
Лучшим из россиян оказался Александр Логинов. Он финишировал на 13-м месте.
Российские биатлонисты не попали в топ-10 в гонке преследования на этапе КМ в Анси
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